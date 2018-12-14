Yılbaşına sayılı günler kala ‘Nimet Abla trafiği’

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı özel çekişilinde büyük ikramiye tam 70 milyon lira. 31 Aralık gecesi talih kuşu kime konar bilinmez ama hayalleri süslemeye başladı bile. Eminönü'nde soğuk havaya rağmen Nimet Abla gişesi önünde bilet almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruktakiler 'Büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız?' sorusuna ise birbirinden ilginç yanıtlar verdiler.

KAMERA: Kubilay ALTUĞ



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon liranın hayalini kuran yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki ünlü Nimet Abla gişesine akın etti. Soğuk havaya rağmen, uzun kuyruklar oluştu. Yılbaşı bileti almak isteyenler, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

YURT DIŞINDAN GELENLER BİLE VAR

Nimet Abla’nın uğuruna inanıp bilet almak için Danimarka’dan, Almanya’dan gelen bile var. Herkesin hayali de birbirinden farklı. Klasik yılbaşı sorusu “Büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız’ sorusuna verilen yanıtlar da hayli çeşitli.

Kimi “Eğitimim için kullanacağım” derken kimi de “Mezun olduğum okula yurt yaptıracağım, ben zamanında zorlanmıştım çocuklar zorlanmasın” diyor. Kimi ev alma hayali kuruyor kimi ise torunlarına iyi bir gelecek bırakmanın derdinde. Soruya ‘türkü söylerek’ yanıt veren de var…