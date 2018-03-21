Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören kaç yaşında ve nereli?

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören Doğan Medya Grubu'nu satın aldı. Yıldırım Demirören 2012 ve 2015 yıllarındaki seçimleri kazanarak iki kez TFF Başkanı seçilmiştir. Merak edilen Yıldırım Demirören kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları haberimizde. İşte detaylar...

Yıldırım Demirören, Beşiktaş Futbol Kulübü’nün Başkanlığını da yapmıştır. Yıldırım Demirören 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır. Peki Yıldırım Demirören kaç yaşında ve nereli? YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR? Yıldırım Demirören, 6 Ekim 1964 tarihinde İnegöl'de dünyaya gelmiştir. İsviçre'deki Leysin American School'da eğitimini tamamlayan Demirören, Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in oğludur. 2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004 senesinde başkan Serdar Bilgili'nin görevi bırakmasıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanlığına geçti. 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 41. Başkanı olarak seçildi. 2015 yılında yapılan seçim ile tekrar TFF Başkanı seçilmiştir. 3 çocuk babası olan Demirören, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.