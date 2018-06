Yıldırım: FETÖ’sü, Kandil’i içerideki sponsorları ‘Tayyip Erdoğan gitsin’ diyor

Uşak'ta konuşan Başbakan Yıldırım, muhalefeti hedef alarak, "Emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar da aynı söylüyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Demek ki; FETÖ'sü, Kandil'i, içerideki sponsorları bir ağızdan söz birliği yapmışlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Muhalefete eleştiriler de bulunan Yıldırım, “Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. ‘Tayyip Erdoğan gitsin’ diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ’sü, Kandil’i içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun

memleket önemli değil” ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE İKRAMİYE

Emeklilere verilen ikramiyeye de değinen Yıldırım: “Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde

ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, ‘yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.’ Yalan, dolan, bunlarda her şey var” dedi.

KANDİL OPERASYONU

Kandil’e yönelik operasyonla ilgili de Başbakan Yıldırım, “Kandil’e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik, şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderse gitsinler, kahraman Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin’i hatırlasın, El-Bab’ı hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız” dedi.

“TÜRKİYE YİNE REKOR YAPTI”

Ekonomide Türkiye’nin rekor kırdığını ileri süren Yıldırım, “Bugün büyüme rakamları açıklandı, ilk 4 ayda Türkiye yine rekor yaptı, yüzde 7,4 büyüdü. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm bunlar olurken muhalefet ne yapıyor. Dışarıdakilere Türkiye'yi şikayet ediyor. Diyor ki ‘Türkiye güvenli değil gitmeyin.’ Yani turizm gelişmesin. Ama o söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye'ye geliyor. Bugün 2018 ilk 4 ayında geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu, sen istediğin kadar söyle, senin sözüne içeride zaten inananlar yok da dışarıdakiler de artık inanmıyor haberin olsun” ifadelerini kullandı. AA