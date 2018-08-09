Yıldırım Kaya kimdir? Kaç yaşında? Memleketi neresi? İşte CHP’li ismin bilinmeyenleri…

CHP'li Yıldırım Kaya kimdir? Kaç yaşında? Memleketi neresi? soruları siyasetin merak konusu oldu. Asıl mesleği öğretmenlik olan ve pek çok kurumda çeşitli görevlerde bulunan Yıldırım Kaya ile ilgili merak ettikleriniz ve biyografisini haberimizde bulabilirsiniz.

Yıldırım Kaya’nın biyografisi ve görev aldığı kurumları sizler için derledik. İşte CHP Milletvekili Yıldırım Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? sorularının yanıtı, kariyeri ve kısa bir biyografisi…

YILDIRIM KAYA KİMDİR?

7 Kasım 1958 yılında Kırşehir Merkez, Kartalkaya Köyü'nde doğdu. İlkokulu Kırşehir Kartalkaya köyünde, Ortaokul ve Liseyi Kırşehir'de okudu. 1979 yılında Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirdi. 1979 yılında Konya Cihanbeyli Gölyazı'da öğretmenlik mesleğine başladı. Öğretmenliğe başladığı ilk gün 13 Kasım 1979'da TÖB-DER'e de üye oldu. 12 Eylül darbesinden sonra, Sivas Divriği Bahtiyar köyünde tutuklanarak, Kırşehir Cezaevine getirildi. 1985-1993 yılları arasında, memleketi Kırşehir/Çiçekdağı ve Kırşehir merkezde öğretmenlik görevini yaptı. 1990 yılında Eğit-Sen'in kurucuları arasında yer aldı. 1990-1994 yılları arasında Eğit-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı yaptı.

23 Ocak 1995 yılında Eğitim İş ve Eğit Sen'in birleşmesiyle kurulan Eğitim Sen'in kurucusu ve ilk Genel Başkanlığını yaptı. 1996 yılında öğretmenlikten istifa ederek ÖDP kurucuları arasında yer aldı. 1996-2001 yılları arasında ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Birgün Gazetesi kurucuları arasında yer aldı.

Türkiye Barış Meclisi Kurucuları arasında yer alarak, barış çalışmaları yürüttü. 2001 yılında öğretmenliğe geri döndü. 2013 yılında Ankara'da öğretmenlikten emekli oldu. 2014 yılında CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu'nun yardımcılığı görevini üstlendi. 2014 yılında CHP Parti Okulu Eğitmeni ve daha sonra da Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) üyesi oldu. Hala bu görevi devam ediyor.

18 Ocak 2016'da CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisine seçildi. 2016 yılından itibaren, Örgütlenme Birimi ve Emek Büroları'nda üstlendiği çalışmaları devam ediyor. 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılan, CHP Olağan Kurultayı’nda 3. sıradan yeniden CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.