Yıldırım: OHAL Temmuz’un 17’si veya 18’i bitmiş olur

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında OHAL'in kalkacağı tarihi açıkladı. Yıldırım, "Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TRT Haber’de canlı yayında açıklamalarda bulundu. OHAL ile ilgili tarih veren Yıldırım, “Temmuz’un 17’si veya 18’i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

OY KULLANIN ÇAĞRISI

Vatandaşlara, seçime katılmayı ihmal etmemeleri çağrısında da bulunan Yıldırım, “Tatile gidip seçimi unutmayalım. Tatile gidelim, tatilimizi yapalım ama 24’ünde nerede oy kullanacaksak orada olalım. Vatandaşlık görevimizi ihmal etmeyelim” dedi.

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SURUÇ SALDIRISI

Yıldırım, Suruç’ta AKP’lilere yönelik saldırıyla ilgili bir soru üzerine, Suruç’ta hiç de hazzetmedikleri bir olayın yaşandığını belirterek, milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız’ın Suruç’ta seçim çalışmaları esnasında bir iş yerinde kardeşleriyle beraber silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Olayda Yıldız’ın kardeşi ile orada bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yıldırım, “Toplam 9 kişi yaralı, yaralıların bir kısmı Gaziantep’te, bir kısmı Ankara’ya nakledildi. İlçede durum gergin. Tabii emniyet elemanlarımız, valimiz, kaymakam, olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyorlar. Şu anda kontrol altına alınmış durumda” diye konuştu.

“GELEN İLK İŞARETLER BÖLÜCÜ ÖRGÜT YÖNÜNDE”

Seçimin demokrasi, insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ümit ederim arkasında bölücü örgütün parmağı olmaz, gelen ilk işaretler bu yönde. Bu yönde tespitler var. Faillerin veya zanlıların, PKK sempatizanı olduğu yönünde polislerin kayıtları, tespitleri var. Olayın üzerine gidiliyor, kurgulanmış bir olay mıdır, o anda mı gelişmiştir. Tabii İçişleri Bakanımızın daha önce planlanmış bir olay olduğu yönünde açıklamaları var. Bunlar da dikkate alındığında olay bütün boyutlarıyla ele alınacak, incelenecek. Milletvekilimizi aradım, başsağlığı diledim. Tabii sükunetle hareket etmek lazım. Şartlar ne olursa olsun bir demokrasi şölenini büyük bir husumete, kavgaya dönüştürmemek lazım” dedi. AA