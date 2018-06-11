Yıllar sonra gelen soruya kurşunla cevap!

İstanbul Kartal'da tartıştığı akrabalarına kurşun yağdıran şüpheli Yaşar K. yakalandı. Olayda yaralanan 3 kişiden biri 16 gün sonra hayatını kaybederken, cinayet sebebinin ise yıllar sonra gelen bir sorunun olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 28 Ekim 2017’de Kartal’a bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı.

İddialara göre, 28 yaşındaki Yaşar K. davet üzerine akrabası olan Yaşar V.’nin evine gitti. Evde o sırada yine akrabaları olan Cavit Ç. (54), Kamil Ç. (30), Menderes K. (39) de bulunuyordu.

YILLAR SONRA GELEN SORU

Aralarında geçen sohbette Kamil Ç.’nin Yaşar K.’ye yönelik “Ben yıllar önce kız kaçırdığım için hapse girmiştim. Beni sen mi ihbar etmiştin” şeklinde soru yöneltmesi üzerine tartışmanın fitilini ateşledi. Tartışma yerini arbedeye bırakınca Yaşar K. belindeki silahı çıkartarak 8 el ateş etti. Açılan ateş sonucu evde bulunan Cavit Ç. Kamil Ç., Menderes K. yaralanırken, şüpheli Yaşar K. olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan Yaşar V. 14 yaşındaki oğlu P.V.’yi odaya sokarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Cavit Ç. olaydan 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Şüpheli Yaşar K.’nin yakın çevresini de takibe alarak çemberi daralttı. Sürdürülen teknik ve fiziki takiplerin ardından şüpheli saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamaların ardından şüpheli Yaşar K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.