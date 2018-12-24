Yılmaz Özdil adliye koridorundan bildiriyor

Adliyede Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifade verme işlemine tanıklık eden Yılmaz Özdil "Anayasa'nın 64. maddesi 'devlet, sanatçıyı korur' diyor. Ve şu anda iki usta sanatçı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda ifade veriyor" dedi.

Halk Tv’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle duayen sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde evlerinden polis tarafından alındı. İki usta sanatçı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısına ifade verdi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil iki usta sanatçıyı yalnız bırakmadı. Adliyede yaşananları anlatan Özdil “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nun karşısındayız. Bir yerde Metin Akpınar bir yerde Müjdat Gezen… Türkiye’nin Anayasasının 64. maddesi “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır’ der. Yani bu ülkenin anayasasının 64. maddesi ‘devlet, sanatçıyı korur’ diyor. Türkiye’nin duayen 2 sanatçısı şu anda Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar savcısının vereceği kararı bekliyor. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim” dedi.