Yılmaz Özdil Kartal’da okurlarıyla buluştu

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul Kartal’da düzenlenen imza gününde ‘Mustafa Kemal’ isimli yeni kitabını imzaladı. Okurlarıyla bir araya gelen usta gazetecinin standının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sözcü yazarı, gazeteci Yılmaz Özdil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Kartal’da okuyucularıyla buluştu.

Özdil, Kırmızı Kedi Yayınevinde düzenlenen imza gününde yeni çıkan kitabı Mustafa Kemal'i imzaladı.

Saat 12.00’de başlayan etkinlikte usta gazeteciye kitaplarını imzalatmak isteyen okurları, mağazanın önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Öte yandan kitaplarını imzalatmak için ellerinde Türk bayraklarıyla kuyrukta bekleyen vatandaşlar İzmir Marşını söyledi.

Kitaplarını imzalatmaya gelen okurlarına teşekkür eden ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özdil, “İyi ki varsınız” diyerek, okurlarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Özdil'in imza günlerini takip ettiğini söyleyen 75 yaşındaki Ercüment Üçer, “Şirinevler'den geldim. Kitabımı imzalattığım için çok mutluyum. Yaklaşık 3 saat kuyrukta bekledim. Uyuyakalmamak için 6'da uyandım” dedi.

Sözcü ve Yılmaz Özdil okuru olduğunu belirten 70 yaşındaki Şükriye Güneş ise, kitabı torunları için imzalattığını söyledi.