Yılmaz Özdil: Kurtuluş Savaşı, dünyada enflasyonsuz başarılmış tek savaş

Son kitabı 'Mustafa Kemal' ile 880 binle satış rekorları kıran, Türkiye'nin en çok okunan yazarı usta kalem Yılmaz Özdil, Halk TV'de Tuba Emlek'in sunduğu ''Mercek Özel' programına konuk oldu. Özdil, kitabıyla ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Halk TV canlı yayınına katılan usta kalem Yılmaz Özdil, yeni kitabı ‘Mustafa Kemal’ ile ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu…

“TOPLUMU DA ATATÜRK’TEN UZAKLAŞTIRMIŞIZ”

“Aslında biz Mustafa Kemal’in askeri dehasını, diplomatik dehasını topluma anlatmaya çalışırken, somut gerçeklerden uzaklaşmışız ve toplumu da Atatürk’ten uzaklaştırmışız. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece doğa sevgisini örnek alsaydık bugün daha iyi bir Türkiye olurdu… Sadece hayvan sevgisini, sadece arkadaş sevgisini, sadece temizlik sevgisini, sadece giyim kuşam zevkini örnek alsaydık bile bugün daha iyi bir Türkiye olurdu…”

“2008 YILINDA BU KİTABI YAZMAYA KARAR VERDİM”

2008 yılında bu kitabı yazmaya karar verdiğini belirten usta kalem, “Mustafa Kemal odaklı kara propaganda yürütülüyor Türkiye’de. Bunu da sadece anti Atatürkçüler değil, Atatürkçü kimliğiyle bilinen bazı kişiler üzerinden de yürütüyorlar. Atatürk’ün hayatını anlatıyormuş gibi aslında Atatürk’ü karalayan, iftira atan, somut yalanlarla oluşan kitaplar var piyasada. Özellikle genç kuşakları zehirlemeye yönelik bir faaliyet var” diye konuştu.

“MUSTAFA KEMAL’İ YETERİ KADAR TANIMADIĞIMI GÖRDÜM”

Bu motivasyonla yola çıktığını belirten Özdil, “Bu konuda araştırma yaparken aslında Mustafa Kemal’i yeteri kadar tanımadığımı gördüm. Bu beni daha da çalışmaya itti. Bu iddiayla yazdım bu kitabı… Mustafa Kemal’i insan olarak tanıtmayı kendimde bir borç hissettim. O yüzden vücut buldu…” dedi.

“CUMHURİYET KURULDUKTAN SONRA FİYATLARIN YÜKSELMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün, parayla olan ilişkisizliğine rağmen ömrü boyunca bir tek bile hatalı ekonomik kararı olmadığını belirten usta kalem;

“Kurtuluş Savaşı enflasyonsuz başarılmış tek savaş… Mustafa Kemal ile pek çok kitap yazıldı ama bu dehasıyla ilgili tek bir kitap yazılmadı. Sıfırdan değil eksiden alınmış bir ülke var. Ama Cumhuriyet kurulduktan sonra fiyatların yükselmediğini görüyoruz. Yani aslında attıkları her adımda inanılmaz ekonomik deha var. Cumhuriyeti kurmadan önce İzmir’de İktisat Kongresi’ni topluyor. Mesela bugün Türkiye’de pek çok ekonomik sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Sadece bugün için değil. AKP öncesi iktidar döneminde ülke ekonomik krize sürüklendi. Halbuki dönüp İzmir İktisat Kongresi’nde konuşulanlara, zabıtlara ve alınan kararlara baksanız; Türkiye’nin kurtuluş reçetesi orada yazıyor” diye ifadelerde bulundu.