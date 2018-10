Yılmaz Özdil yazdı: MUSTAFA KEMAL | Tüm kitapçılarda

Yılmaz Özdil'in yeni kitabı MUSTAFA KEMAL çıktı. Sözcü Kitabevi ve tüm kitapçılarda yerini alan muhteşem eseri hemen alın, okuyun...

“MUSTAFA KEMAL’i anlatmak boynumuzun borcudur!” diyen usta kalem Yılmaz Özdil, mutlaka her evde olması ve 7’den 70’e herkesin okuması gereken bir eser ortaya koydu.

Kitabın oluşum aşamalarıyla ilgili bilgi veren Özdil, “10 yıl çalıştım. İki bin civarında kitap, dergi, belgesel, röportaj, akademik tez, rapor, makale ve haber taradım. Yedi bin sayfa özet çıkardım. Peyderpey iki yılda yazdım. İnanmayanların teyit edilebileceği kaynaklarla, çarpıtmadan, eğip bükmeden, saklamadan gizlemeden, otosansür uygulamadan, olduğu gibi, tüm gerçekliğiyle yazdım. 520 sayfalık kitap haline getirdim. Bugün çıktı” dedi.

Özdil, arşivlik eserle ilgili duygularını ise şu ifadelerle dile getirdi:

“35 senelik gazetecilik kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum ki, Mustafa Kemal’i hiç böyle okumadınız. İstedikleri kadar unutturmaya, silmeye çalışsınlar… Bu toprakları vatan olarak benimsemiş her yurtsever ailenin kütüphanesine, okuma yazmayı söken her öğrencimizin çantasına, umudumuz olarak dünyaya gelen her bebeğimizin kundağına Mustafa Kemal'in kitabını bırakacağız. Buna kararlıyız”