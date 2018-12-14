Yılmaz Özdil’den dikkat çeken Tosun açıklaması!

'Çiftlikbank' ile 80 bin kişiden dolandırdığı paralarla yurtdışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Halk Arenası'nda gündeme alınan Tosuncuk ile ilgili hem Uğur Dündar hem de Yılmaz Özdil dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' İstanbul Kadıköy'de sevenleriyle buluştu. Programın bu haftaki konuğu Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı, Cumhuriyet sevdalısı gazeteci – yazar Yılmaz Özdil oldu. Yoğun ilgili gören programda ‘Çiftlikbank ‘ ile 80 bin kişiden dolandırdığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçan, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ele alındı. Tosuncukla ilgili yeni belgelerin eline ulaştığını ifade eden Dündar, Tosuncuğun eşi ve yakın arkadaşlarıyla 874 bin TL’ye uçak kiraladığını söyledi. Dündar, Tosuncuğun eşininse uçakta sigara içebilmesi için 61 bin TL para ödediğini vurguladı.

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“BUNLARIN PARASINI ALMAK SEVAPTIR”

Usta yazar Yılmaz Özdil ise “50 liraya inek sattı adam, insanları 1 milyar tokatladı gitti. Ben aslında Tosunu takdir ediyorum. 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta Tosuna 1 milyar dolar para verebilecek insan varsa. Bunların parasını almak sevaptır. Almazsan günah olur. Adam özetle ‘ben kerizim’ diyor. Tosun da o zaman ben alayım o paraları demiş. Tosuna kadar ben en çok jet Fadıl’ı takdir ediyordum. Şimdi Tosunu takdir ediyorum” dedi.

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