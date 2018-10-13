Yılmaz Özdil’den Erdoğan’ın bayrak açıklamasına sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, AKP kampında partililere hitap ederken, Lozan Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayraklı fotoğrafını göstermişti. Bu fotoğraf üzerinden İnönü ve CHP'yi eleştirmişti. Usta yazar Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına Halk Arenası'nda yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, AKP kampında partililere hitap ederken, Lozan Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün elinde iki bayraklı fotoğrafını göstermişti. Bu fotoğraf üzerinden İnönü ve CHP’yi eleştirerek; “Bunların hepsi Amerikancı. Bunların geçmişi hep böyle” diye ifadelerde bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyümüş başta İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan olmak üzere pek çok CHP’li isim tepkisini dile getirmişti…

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Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil şöyle konuştu;

“İsmet İnönü’nün elinde Amerikan bayrağı olup olmadığını hepimiz biliyoruz. O bir resmi törende Türk bayrağıyla beraber… Buna hiçbirimiz de inanmayız. Ama Ankara’nın göbeğine dikilen Kürdistan bayrağını hepimiz biliyoruz. (Salonda alkış tufanı koptu)

İsmet İnönü… Yani bunu defalarca söylemekte fayda var. Çünkü asrın liderimizinde ısrarla İsmet İnönü’yü dünyanın en kötü adamıymış gibi tekrar etmesinin sebebi gençlerimizin bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmaması. Bu boşluktan faydalanarak İsmet, İsmet… Dolayısıyla doğruları da ısrarla söylememiz lazım. İsmet İnönü, milli mücadele kahramanı, gazi yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ama İnönü’yü asıl değerli kılan, burada da anlattım. Mustafa Kemal Atatürk liyakat aşığı kendisi söylüyor ben liyakat aşığıyım diyor. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir kimseye torpil yapmayan, kendisinden nefret eden insanlarda olsa eğer yetenekliyse en yetkili makama getiren bir insan. Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arasındaki ilişki nedir derseniz. Bence bu… Mustafa Kemal Atatürk döneminin Atatürk’ten sonraki en yetkili insanı İsmet İnönü…”