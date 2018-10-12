Yılmaz Özdil’den flaş rahip Brunson açıklaması!

Casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil'den de açıklama geldi. Tahliye kararını değerlendiren Özdil, "Ben bu rahibi İzmir'e müftü yaparlar diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ uzun bir sürenin ardından bu akşam sevenleriyle buluştu.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni programın ilk bölümüne Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil konuk oldu.

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“MÜFTÜ YAPARLAR”

Bugün görülen davada serbest bırakılan rahip Andrew Brunson’la ilgili açıklamalarda bulunan Özdil, “Her mitingde ‘dik dur, eğilme’ diyorlar ya hep. Ben de öyle zannettim ama gördük ki rahibi ufak ufak ‘nasıl bırakırız?’ çabaları başladı. Casus, şerefsiz rahip gibi başlıkları çıkarken bir anda rahip bey gibi başlıklar çıkmaya başladı. Ben dedim ‘bu gidiş-gelişler; zaten bizim İzmir de gavur İzmir, papazı da bulmuşum, bunu buraya müftü yaparlar” ifadelerini kullandı.

Özdil’in bu sözlerinin üzerine salondan kahkaha ve alkış sesleri yükseldi.