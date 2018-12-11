Yılmaz Özdil’den SÖZCÜ kumpasına ‘İnanılır gibi değil’ yorumu

Duayen gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesine yapılan ikinci kumpas ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdil, "İddianame 17/25 haberlerinden oluşuyor. Yani bu haberleri yaptıkları için SÖZCÜ ve Sozcu.com.tr'nin bu FETÖ'cü örgüte fayda sağladığı söyleniyor... 17/25 Aralık sürecinde Yücel Arı Sözcü'de bile değil. Size şöyle bir komedi söyleyeyim Yücel Arı'nın adresi iddianamede Hürriyet gazetesi olarak görülüyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil hazırlanan iddianamenin ‘komedi’ olduğunu söyleyerek, “Doğrusunu isterseniz ben Emin Çölaşan konusunda doğru bir karar verdiklerini düşünüyorum. Biliyosunuz Emin Çölaşan’ın dedesi milli mücadele kahramanıdır aynı zamanda Atatürk’ün adalet bakanıdır… Bence Emin Çölaşan’ın dedesi FETÖ’cüleri adalet bakanıyken monte etmiştir… İsmet İnönüyle beraber yaptığını düşünüyorum. Sonra İsmet Bey çıkıp ‘Rabbim beni affetsin falan demişti’ sözleriyle yaşanan durumu eleştirdi.

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Halk TV ekranlarında canlı yayınlanan programa telefonla bağlanan usta gazeteci Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan hakkında, “Emin Çölaşan’ın sayın hırsızlarımızı nasıl rencide ettiğini, sayın dolandırıcılarımızı, sayın ahlaksız politikacılarımızı efendime söyleyim memleketi parsel parsel satan belediye başkanlarını ne kadar rahatsız ettiğine şahidim… Emin ağabeyle olan bu mesele sadece iktidar, dinci karşıtı olarak algılanmamalı. Emin ağabey hepimizin bildiği gibi merkez medya olarak bilinen medyadaki liboş denilen gazetecilerle de mücadele eden hepimizin örnek aldığı gazetecilerin de başında gelir” ifadelerini kullandı.

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Özdil, “Necati abiye gelince, bu meslekte soy adının hakkını bu kadar veren bir insana ben şahit olmadım. Necati ağabey tıpkı Emin Çölaşan gibi duayen olmayı başaran bir isim. Duayenlikteki temel özelliklerin de dürüstlük, ahlak olduğunu biliyoruz. Türkiye’de çalıştığı bütün gazetelerde egemenlerle mücadele etti. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali gibi kovdular. Kendisi de onuncu köyde Sözcü gazetesinde yazarlığa devam ediyor” dedi.

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İDDİANAMEDE ADRESLER BİLE YANLIŞ

Özdil sözlerine, “Metin Yılmaz zaten yaptığı ortada yani bundan önce çalıştığı gazetelerde de yaptığı çok iyi biliniyor” şeklinde devam etti.

Yılmaz Özdil sozcu.com.tr çalışanları hakkında ise şunları söyledi;

“Mustafa Çetin ve Yücel Arı bağlamında bakarsak toplum bu iki arkadaşı yazar olmadıkları için çok iyi tanımayabilir ama saçlarını bu meslekte ağartmış insanlardan biridir Yücel. Bu meslekte tanıdığım en namuslu isimlerden biridir.

İddianame 17/25 haberlerinden oluşuyor. Yani bu haberleri yaptıkları için SÖZCÜ ve Sozcu.com.tr’nin bu FETO’cu örgüte fayda sağladığı söyleniyor. 17/25 Aralık sürecinde Yücel Arı Sözcü’de bile değil. Size şöyle bir komedi söyleyeyim Yücel Arı’nın adresi iddianamede Hürriyet gazetesi olarak görülüyor. İnanılır gibi değil.”

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“SOZCU.COM.TR TÜRKİYE’NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BAŞARILI İNTERNET SİTESİ”

“Mustafa Çetin kardeşimle Yücel Arı’nın bu kadar hedefe getirilmesinin temel sebebi ise Sözcü gazetesinin internet sitesi. Sozcu.com.tr şu an Türkiye’nin gelmiş geçmiş en başarılı internet sitesi performansını göstermesidir. Şu an Sozcu.com.tr 110 milyon kez tıklanıyor Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfusundan fazla.

Bu kadar çok tıklanabilmenin temel sebebi ise bu internet sitesinin doğru, namuslu, ahlaklı yayını ile halkın haber alma ihtiyacına hizmet etmesinden kaynaklanıyor. Bu Sozcu.com.tr’yi internet üzerinden kapatamadıkları için bu Sozcu.com.tr’yi 110 milyon kez tıklanma gücüne eriştiren iki arkadaşımızı sanık yapmayı tercih etmişler. Ama dediğim gibi iddianamenin yer aldığı tarihte Yücel, Sözcü’de değildi.”

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“BURAK AKBAY EN NAMUSLU EN İLKELİ MEDYA PATRONLARIN BİRİ”

“Her şey bir yana Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, bu medyada gördüğümüz en namuslu en ilkeli medya patronların biri. Bu gazeteyi AKP’nin hizmetine verebilirdi. Çok da güzel paralar kazanabilirdi. Burak Akbay namuslu, ilkeli gazetecilik yapmayı tercih ettiği için şu an sanık durumunda. Bizim gazeteyle ilgili ortada ne belge var, ne bilgi var, ne tanık var. Bütün iddianamenin tanıkları mahkemeye çıkıp ‘Sözcü hakkında bunları söylediğim için özür dilerim’ dediler. Dolayısıyla tanık yok. Dava bitmesin Sözcü gazetesi esir olsun diye bunu monte ettiler.”

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“SÖZCÜ GAZETESİ MÜTHİŞ BİR ÖRNEKTİR”

“Türkiye’nin Atatürkçü gazetesine 19 Mayıs tarihinde… Türkiye’de takvimde başka gün yokmuş gibi 19 Mayıs tarihinde başlattıkları operasyonda temel hedef gazeteyi batırmaktı. Ama Türkiye’de AKP yandaşı şirketler konkordato ilan ederken, Sözcü gazetesi bu kadar maliyenin, verginin, müfettişin, incelemesine rağmen Sözcü gazetesi pırıl pırıl parlıyor. Sözcü’nün bu içinde bulunduğu durum sadece Türk basını olarak değil dünya basını açısından da müthiş bir örnektir.

Sahibinden muhabirine yayın yönetmeninden yazarına kadar tamamı terörist ilan edilen bir gazete iki buçuk-üç yıldır Türkiye’nin en çok satan en çok okunan gazetesidir.”