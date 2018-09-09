Yine devir! Sayısal Loto sonuçları: 8 Eylül ikramiye dağılımı…

Milli piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 8 Eylül'deki büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 31 ve 44 olarak belirlendi. İşte MPİ tarafından açıklanan çekiliş sonucu ve ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto sonuçları yine cumartesi gecesine heyecan kattı Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 147'inci hafta çekilişi yapıldı. Sonuçlar belli olurken büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. İşte 8 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları….

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

16, 19, 23, 30, 31, 44

Sayısal Loto, 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.