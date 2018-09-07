Yine devretti! 6 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında duyuruldu. Kazandıran numaraların açıklanmasının ardından ikramiye dağılımı da belli oldu. 6 Eylül Süper Loto sonuçlarına göre 3. devir gerçekleşti.

Süper Loto’da 568. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 8, 18, 20, 43, 45, 51 olarak belirlendi. 6 bilen olmadı, 5 bileneler kişi başı 13 bin 800 lira kazandı. İşte 6 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 6 Eylül 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde:

8, 18, 20, 43, 45, 51

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.