Yine taksiciler biri ‘kısa mesafe’ almadı diğerleri UBER’ciyi sıkıştırdı

Kadıköy Kozyatağı’ndaki bir hastanenin çıkışında yağmur altında sokakta bekleyen bir kadın, yoldan geçen taksiyi durdurarak binmek istedi. Ancak taksi şoförü iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle kadını taksiye almadı. Bunun üzerine duruma tepki gösteren kadın polis ekiplerini arayarak şikayette bulunmak için telefonunu eline aldı. Kadın, taksiciyi şikayet ettiği esnada çevredeki diğer vatandaşlar da taksiciye tepki gösterdi.
O sırada aracından inen taksici ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taksici ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından taksici aracına binerek uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne tehditler savurdu. UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda UBER sürücüsünün aracı bağlanıp ceza kesildi.
İSTANBUL (İHA)
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