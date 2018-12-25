Yine taksiciler biri ‘kısa mesafe’ almadı diğerleri UBER’ciyi sıkıştırdı

İstanbul Kozyatağı’nda bir taksici, yağmur altında bekleyen ve “kısa mesafe” diye almadığı bir kadının şikayet edeceğini söylemesi üzerine çıkan tartışma kameralara yansıdı. Esenyurt’ta ise bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti. Taksiciler, sürücüye tehditler savurdu.

Kadıköy Kozyatağı’ndaki bir hastanenin çıkışında yağmur altında sokakta bekleyen bir kadın, yoldan geçen taksiyi durdurarak binmek istedi. Ancak taksi şoförü iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle kadını taksiye almadı. Bunun üzerine duruma tepki gösteren kadın polis ekiplerini arayarak şikayette bulunmak için telefonunu eline aldı. Kadın, taksiciyi şikayet ettiği esnada çevredeki diğer vatandaşlar da taksiciye tepki gösterdi.

HEM TAKSİYE ALMADI HEM DE TARTAKLADI

O sırada aracından inen taksici ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taksici ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından taksici aracına binerek uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UBER SÜRÜCÜSÜNE TEHDİT VE HAKARET

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne tehditler savurdu. UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda UBER sürücüsünün aracı bağlanıp ceza kesildi.

İSTANBUL (İHA)