Son dakika… YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM'nin web sitesinden yayımlanacağını söyledi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ÖSYM internet sitesinden soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayınladı.

30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumla hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm oturumların tamamlanmasının ardından sona erdi. YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ÖSYM’nin internet sitesinde az önce yayınlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “YKS’nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM’nin web sitesinden yayımlanacağını söylemişti. ÖSYM’nin internet sitesinde YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS soru ve cevaplarına adaylar aşağıdaki bağlantıdan erişebilir. Soru ve cevaplar için ÖSYM’nin internet sitesini ziyaret edin. DHA