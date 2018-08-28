YKS tercih sonuçları bekleyişi sosyal medyada tepkiye dönüştü! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler Twitter üzerinde YKS tercih sonuçlarının açıklanmamasına olan tepkilerini paylaşımlarla duyurmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının geç kaldığını belirten öğrenciler #tercihimiacikla etiketi altında paylaşımlarda bulundu. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı, sonuç bekleyişi heyecnala sürüyor...

Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarıyla beraber hayatlarında yeni bir sayfa açacak. YKS tercih sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler Twitter’da paylaşımlar yapmaya başladı. Tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını isteyen öğrenciler mizah dolu paylaşımlarla bu stres dolu süreci eğlenceli hale getirmeyi başardı.

KAYITLARLA TERCİH SONUÇLARI ARASINDAKİ KISA SÜRE…

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri kayıt telaşı saracak ancak kayıtlara kısa süre kalması nedeniyle bazı öğrenciler bu konuda endişeli. Kayıtlara hazırlıksız yaklanmanın endişesini taşıyan öğrenciler YKS tercih sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TWITTER PAYLAŞIMLARI

İlk defa okul açılsın diye bekliyorum o da hangi okul belli değil #tercihimiaçıkla — Aleyna (@Aleyynacl) 28 Ağustos 2018

Ağustos yaklaşık 1 yıl filan sürdü #tercihimiaçıkla — Herkes gibi (@herkesgibibirii) 28 Ağustos 2018

herkes okul açılacak diye ağlıyo benim daha açılıyo diye ağlayacağım okulum yok #tercihimiaçıkla — Pisagor (@pisagorst) 27 Ağustos 2018

Siz açıklaya durun ben liseyi tekrar okuyup geliyorum o zamana açıklanır zaten #tercihlerimaçıklansın #tercihimiacıkla — Emre Burulday (@emrebrldy) 28 Ağustos 2018

ya şu tercihi açıklar mısın artık öğretmen mi olacağım yoksa tebeşir mi bilmek istiyorum #tercihimiaçıkla — Gizem Dila (@gizemddrc) 27 Ağustos 2018

Bulunduğum sehrin havalimanı bile yok yazdığım üniversiteler arabayla 16-17 saat çekiyor hangi ara yola çıkacam da hangi ara kayıda yetişecem de.. Keşke her şey bizim elimizde havalarını bırakıp biraz da halkı düsünseniz..#tercihimiaçıkla — amelyy (@wowharam1) 28 Ağustos 2018

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıt tarihlerini belli olmasının ardından YKS yerleştirme sonuçları bekleyişi de sürüyor. Kayıtlar 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacağı için sonuçların Temmuz sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Net bir tarih belli olmamakla birlikte 31 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK'ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.