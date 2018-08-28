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YKS tercih sonuçları bekleyişi sosyal medyada tepkiye dönüştü! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler Twitter üzerinde YKS tercih sonuçlarının açıklanmamasına olan tepkilerini paylaşımlarla duyurmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının geç kaldığını belirten öğrenciler #tercihimiacikla etiketi altında paylaşımlarda bulundu. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı, sonuç bekleyişi heyecnala sürüyor...

android-time 13:44 28 Ağustos 2018
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YKS tercih sonuçları bekleyişi sosyal medyada tepkiye dönüştü! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler Twitter üzerinde YKS tercih sonuçlarının açıklanmamasına olan tepkilerini paylaşımlarla duyurmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının geç kaldığını belirten öğrenciler #tercihimiacikla etiketi altında paylaşımlarda bulundu. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı, sonuç bekleyişi heyecnala sürüyor...

Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarıyla beraber hayatlarında yeni bir sayfa açacak. YKS tercih sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler Twitter’da paylaşımlar yapmaya başladı. Tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını isteyen öğrenciler mizah dolu paylaşımlarla bu stres dolu süreci eğlenceli hale getirmeyi başardı.

KAYITLARLA TERCİH SONUÇLARI ARASINDAKİ KISA SÜRE…

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri kayıt telaşı saracak ancak kayıtlara kısa süre kalması nedeniyle bazı öğrenciler bu konuda endişeli. Kayıtlara hazırlıksız yaklanmanın endişesini taşıyan öğrenciler YKS tercih sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TWITTER PAYLAŞIMLARI

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıt tarihlerini belli olmasının ardından YKS yerleştirme sonuçları bekleyişi de sürüyor. Kayıtlar 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacağı için sonuçların Temmuz sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Net bir tarih belli olmamakla birlikte 31 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK'ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.

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