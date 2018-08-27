YKS tercih sonuçları: Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencisi olmak isteyenler günlerdir bu sorunun cevabını merak ediyor: 2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, resmi takviminde YKS sonuçları için tarih vermişti. Peki YKS tercih sonuçları için de açıklama yaptı mı? İşte YKS tercih sonuçları hakkında son gelişmeler...

YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Günlerce çalışıp emek veren adayların gözü kulağı ÖSYM’den yapılacak açıklamada. 31 Temmuz’da açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihleri yapılmıştı. ÖSYM, resmi takviminde YKS tercih sonuçları için tarih vermedi. Üniversite kayıtları 3-7 Eylül 2018 arasında yapılacak. Buna göre YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

12 MİLYON KİŞİ TERCİHLERİNDE YÖK TERCİH ATLASINI KULLANDI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın 10 Mart 2016 tarihinde ilk kez kamuoyu ile paylaştığı https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden hizmet sunan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.

“Öğrenci dostu Yeni YÖK olarak”, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan YÖK Atlas, hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı. Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunması amacıyla ilk kez 2016 ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017 tercih döneminde olduğu gibi 2018-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi kaynağı oldu.

YÖK tercihlerde adaylara rehberlik yapması için hizmete sunduğu YÖK Atlas Programının 2018-YKS tercih aşamasındaki istatiksel verilerini paylaştı. 2016, 2017 ve 2018 tercih dönemleri incelendiğinde YÖK Atlas'ın üniversite adayları ve rehberlerin vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğu anlaşılıyor. Kullanıma açıldığı ilk tercih döneminde toplam 940 bin kişi tarafından kullanılan YÖK Atlas programında bu sene bu sayı yaklaşık 2 milyona ulaştı.

Bu sene ilk kez gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih dönemi boyunca (31 Temmuz-14 Ağustos) yani 15 günlük süreçte 1 milyon 963 bin kullanıcının ziyaret ettiği sistemden, ek yerleştirmelerin gerçekleşeceği Eylül ayı sonuna kadar 2,2 milyon adayın faydalanması bekleniyor.

Sistemi kullananların yüzde 38'si bilgisayarlarından YÖK Atlas'a ulaşırken, yüzde 62'si cep telefonu ya da tabletlerini kullandılar. Kullanıcıların giriş yaptığı illere bakıldığında, yüzde 25'i İstanbul, yüzde 17'si Ankara, yüzde 8,3'ü İzmir, yüzde 6,0'sı Adana, yüzde 4,2'si Antalya, yüzde 3,4'ü Bursa, yüzde 3,3'ü Gaziantep'ten sisteme ulaştı.

Adayların sistemde kalma ve arama izlerinden derlenen istatistiklere göre, 2018 YKS tercih döneminde ziyaretçiler sitede ortalama 7 dakika 55 saniye zaman geçirdi ve ortalama 8 farklı bölümü inceledi. Sistemi kullanan her 3 adaydan 2’si mutlaka en az bir kez daha sistemi kullanmak için geri döndü.

En çok ilgi gösterilen alanlar “tıp”, “hukuk” ve “bilgisayar mühendisliği”. Verilere göre, bu yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok “tıp”, “hukuk” ve “bilgisayar mühendisliği” alanlarını inceledi. Önlisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği alanlar ise “İlk ve Acil Yardım”, “Anestezi” ve “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” oldu.

İHA