ÖSYM’den tercih sonuçları bekleniyor… YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş ne zaman bitecek?

ÜNiversite adayları geçtiğimiz haftalarda heyecan dolu YKS tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Hayallerindeki üniversitelere yerleşmek isten öğrenciler YKS tercih sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Yükseköğrenim hayatlarının nasıl şekilleneceğini belirlenecek, peki ÖSYM YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

YKS tercih sonuçları için heyecan dolu geri sayım sürüyor. Üniversite kayıt tarihlerinden önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması gerektiği için bu tarihler öğrencilere ipucu veriyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları internet üzerinden nasıl kontrol edilecek?

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN KAYIT TARİHİ DETAYI

ÖSYM YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih vermedi ancak üniversite kayıt tarihleri bu noktada önemli bir fikir veriyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK'ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.