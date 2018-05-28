YÖK başkanı buna ne diyecek?

Muharrem İnce'nin ziyaretinden sonra görevinden alınan Dekan Prof. Dr. Alaattin Duran için "Hocalar ve öğrencilerin birinci vasfı öğrencilik ve hocalık, seçmenlik değil’’ diyen YÖK Başkanı Saraç'ın, Erdoğan'ı karşılayan ve bunu üniversitenin internet sitesinden yayınlatan Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü için ne diyeceği merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran istifa ettirildi. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç bu durumu, “Hocalar ve öğrencilerin birinci vasfı öğrencilik ve hocalık, seçmenlik değil'' diye açıkladı.

Ancak aynı günlerde Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'nın da öğrenci ve akademisyenlerle birlikte Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı karşıladığı ortaya çıktı. Çomaklı, Erdoğan’a kara kalem tablosunu hediye etti. Çomaklı, “Hemşehrilerimizle bir araya gelmek için şehrimize teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’ın Erzurum ziyaretine bizler de iştirak ettik. Kendilerine; üniversitemize, şehrimize ve ülkemize katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ÜNİVERSİTENİN SİTESİNDEN YAYINLANDI

Bu ziyaret Üniversitenin internet sitesinde “Atatürk Üniversiteli Öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sevgi Gösterisi” başlığıyla yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları ise Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği dekanın görevden alınmasını hatırlatarak bu karşılama törenine tepki gösterdi ve ‘Atatürk Üniversitesi rektörü de görevden alınacak mı?' diye sordu. Prof Çomaklı rektörlük seçimlerinde 4. sırada olmasına rağmen 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirilmişti. ‘Milli görüşçü’ olduğunu açıklayan Çomaklı, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP’den Erzurum Milletvekili aday adayı da olmuştu.



