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Yok böyle kaza! Altından girdi arka camdan çıktı

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazası akıllara durgunluk verdi. Kontrolden çıkan minibüsün çarptığı boru bariyer, minibüsün altından girerek arka camından çıktı. Kazada sürücü feci şekilde can verdi.

android-time 18:50
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Sultangazi'de meydana gelen trafik kazası akıllara durgunluk verdi. Kontrolden çıkan minibüsün çarptığı boru bariyer, minibüsün altından girerek arka camından çıktı. Kazada sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza, Sultangazi Cebeci Mahallesi Orhangazi altgeçidinde saat 16.30 meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (25)yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Bariyerlerin bir kısmı araca ok gibi saplandı. Sürücü Mehmet Yılmaz feci şekilde can verdi.

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Öte yandan arkadan gelen 34 ZS 9045 plakalı araca da kopan bariyerlerin bir kısmı çarptı. Bariyerler otomobilin arka sağ lastiğini kopardı.

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Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz’ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

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Polis ekipleri olayyerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Yol trafiğe kapatılırken, polisin işlemlerinin ardından yolun trafiğe açılacağı öğrenildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:5122.11.2018
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