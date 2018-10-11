YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Beklenen gün geldi!

Eylül ayında gerçekleşen YÖKDİL sınavı için sonuç günü geldi. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 12 Ekim'de Anadolu Üniversitesi sitesinden ilan edilecek. Peki YÖKDİL sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yabancı dil seviyelerini tespit etmek isteyen birçok öğrenci YÖKDİL sınavına girdi ve sonuçlarını bekliyor. Sonuçları bekleyen adaylar için beklenen gün geldi. Anadolu Üniversitesi, YÖKDİL sınav sonuçlarını 12 Ekim’de duyuracak. YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Açıklandığı anda aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.



YÖKDİL NASIL BİR SINAV? HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.