YÖKDİL sonuçları bugün mü? YÖKDİL sonuçları için ipucu veren saat…

YÖKDİL sınavında ter dökerek sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu merakla bekliyor. YÖKDİL sonuçlarının açıklanacğaı tarih olarak en dikkat çeken tarihlerden biri bugün. YÖKDİL sonuçları bugün açıklanabilir. Önceki YÖKDİL sınavında sonuçlar akşam saatlerinde açıklanmıştı, sınav sonuçlarını açıklayacak olan Anadolu Üniversitesi böyle bir sürpriz yapabilir.

YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla araştırılıyor, YÖKDİL sınavının sonuç takvimi açıklanmasa da, sınavın geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süreci ele alınarak 18 gün içerisinde erişime açılacağı öngörülebilir. YÖKDİL sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor. Önceki YÖKDİL sınavının açıklanma saati ise bu konuda fikir veriyor…

YÖKDİL SONUÇLARI NEREDEN KONTROL EDİLECEK?

YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Açıklandığı anda aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.