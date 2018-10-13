YÖKDİL sonuçları: YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! Sonuç itirazı ne zamana kadar yapılacak?

YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 22 Eylül 2018’de sınav merkezilerinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları erşime açıldı. Haberimizdeki linkten YÖKDİL sonuçlarını sorgulayabilirsiniz...

Heyecanla beklenen YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. YÖKDİL sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinde sonuçlarını kontrol edebilecekler. Anadolu Üniversitesi, YÖKDİL sınav sonuçlarını açıkladı. 22 Eylül tarihinde yapılan YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulama ekranına haberimizden erişebilirsiniz. İşte YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.