‘Yokuşlar kenti’ İstanbul’a yürüyen merdivenler geliyor

Dik yokuşlarıyla ünlü İstanbul'da ilginç bir proje hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), projesine göre; kentteki yaya yokuşlarına yürüyen merdiven yapılacak.

Elvan Avcı/sozcu.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un yaya yokuşları için ilginç bir projeyi hayata geçiriyor. Yokuşlara yürüyen merdiven yapılacak. İhaleye açılan proje ilk etapta Beyoğlu, Fatih ve Eyüp'teki 3 yokuşta başlatılacak. 3 yürüyen merdivenden biri, Beyoğlu'nda olacak.

Salıpazarı'ndan Cihangir'e çıkan “Enli Yokuşu” adlı, beton merdivenli yaya sokağında yürüyen merdiven çalışacak. Merdivenli yokuş yaklaşık 85 metre uzunluğunda. İkinci yürüyen merdiven inşaatı, Fatih Cibali'de yapılacak.

Şimdi özel bir üniversitenin bulunduğu Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan “Fil Yokuşu Aralığı”na da yürüyen merdiven konulması planlanıyor. ‘Fil Yokuşu Aralığı’ yaklaşık 50 metre uzunluğunda.

İBB'nin yapacağı üçüncü yürüyen merdiven inşaatı ise Eyüp'te olacak. Bahariye Mevlevihanesi'nin kuzeyinde yer alan merdivenli Neşe Sokak. Haliç'in batı yamacında yer alan Neşe Sokak da yaklaşık 50 metre uzunluğunda.