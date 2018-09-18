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Yol çöktü midibüs yola saplandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 işçi midibüsü çöken yola saplandı. Çöken yola saplanan midibüs vinç yardımıyla kurtarılabildi.

android-time 18:04 18 Eylül 2018
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 işçi midibüsü çöken yola saplandı. Çöken yola saplanan midibüs vinç yardımıyla kurtarılabildi.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Yeni Sanayi Sitesi Önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis midibüslerinin geçtiği sırada yol çöktü. Araçlar çöken yoldaki çukurlarda saplanarak hareket edemez hale geldi.

Çöken yola saplanan araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı. İHA

Çöken yola saplanan araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı. İHA

Meydana gelen olayda yaralanan veya herhangi bir ölenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri araçların saplanıp hareket edemez hale geldikleri alana şerit çekip alana başka araçların girmesini önlemeye çalıştı. Çevrede alınan güvenliklerin ardından araçlar saplandıkları çukurlardan vinç yardımıyla çıkarıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 18:1218.09.2018
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