Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılar

Gaziantep'te sağanak ve dolu nedeniyle tıkanan rögardaki kanalizasyon suyu taşıp yolları göle çevirdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için üst geçide çıkıp mahsur kalan, aralarında hastaların da bulunduğu çok sayıda vatandaş güçlükle kurtarıldı.

android-time 16:47 10 Nisan 2018
Haberler Gündem
Yol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılar
Gaziantep'te sağanak ve dolu nedeniyle tıkanan rögardaki kanalizasyon suyu taşıp yolları göle çevirdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için üst geçide çıkıp mahsur kalan, aralarında hastaların da bulunduğu çok sayıda vatandaş güçlükle kurtarıldı.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintilerinin oluşmasıyla trafikteki araçların güçlükle ilerlediği yağış nedeniyle Üniversite Bulvarı’ndaki rögar tıkanınca, kanalizasyon suyu yola taştı. Yolu gölete dönüştüren kanalizasyon suyu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne geçiş için kullanılan üst geçidin önünü de kapattı. Bu sırada üst geçitte bulunan aralarında öğrenci ve hastaların da bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Üst geçitte mahsur kalanlar, çevredeki esnafın yola koyduğu sebze ve meyve kasalarına basarak üst geçitten inmeye çalıştı. Yaşlı ve çocuklar ise çevredekiler tarafından sırtta ve kucakta taşındı. Üst geçittekiler, çevredekilerin seferber olmasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı. Bazı vatandaşlar kanalizasyon suyuna düşerken, bazıları da gözyaşı döktü.

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA)

resimid_4837134 resimid_4837124 resimid_4837127 resimid_4837126
Son güncelleme: android-time 16:4810.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar