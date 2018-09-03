Yola bomba döşerken öldürüldüler!

Hakkari-Çukurca arasında Dincak bölgesindeki karayoluna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava aracı ile (SİHA) tespit edildikten sonra, bölgeye sevk edilen Kobra tipi helikopterlerle etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesi karayolu üzerinde bulunan menfeze EYP yerleştirmeye çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “03.09.2018 günü saat: 02.00 sıralarında İlimiz Merkez Ceylanlı Köyü, Gelinli Mezrası Bölgesindeki karayolu üzerinde bulunan menfeze el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 bölücü terör örgütü mensubu SİHA ile tespit edilmiş olup; icra edilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

DHA