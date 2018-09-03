Yola bomba döşerken öldürüldüler!

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesi karayolu üzerinde bulunan menfeze EYP yerleştirmeye çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, “03.09.2018 günü saat: 02.00 sıralarında İlimiz Merkez Ceylanlı Köyü, Gelinli Mezrası Bölgesindeki karayolu üzerinde bulunan menfeze el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 bölücü terör örgütü mensubu SİHA ile tespit edilmiş olup; icra edilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
DHA