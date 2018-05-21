Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi öldü 16 kişi yaralandı.