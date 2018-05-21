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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki  yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi öldü 16 kişi yaralandı.

android-time 07:45 21 Mayıs 2018
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İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki  yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi öldü 16 kişi yaralandı.

Kaza da otobüs şoförü Süleyman Dönmez’in yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 2’YE ÇIKTI

Kütahya’da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan yolculardan Ramazan Salih Keskin, kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin’in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükselirken, yaralı sayısı da 16 oldu.

Öte yandan ölen otobüs şoförü Süleyman Dönmez’in, İstanbul’dan gelirken Sakarya’nın Pamukova ilçesinde otobüsü, ikinci şoförden devralıp, direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

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DHA-İHA

Son güncelleme: android-time 10:2421.05.2018
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