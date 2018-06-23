Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ağrı-Ankara seferini yapan Kemal Güner idaresindeki Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi girişinde yoldan çıktı. Otobüs yol kenarındaki şarampole düşerek, kısmen yan yattı.

33 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü Kemal Güner ve yardımcı şoför Ahmet Güner ile yolcular Hasan Ertaş, Seval Ekici, Büşra Bölek, Hakkani Bölek ve Hürriyet Bölek yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı. AA