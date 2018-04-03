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Yolcu otobüsü yandı, şoförün dikkati olası bir faciayı önledi

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs sefer sırasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoförün alevleri farketmesiyle yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önlerken olayda yaralanan olmadı.

android-time 22:02 3 Nisan 2018
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Yolcu otobüsü yandı, şoförün dikkati olası bir faciayı önledi
Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs sefer sırasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoförün alevleri farketmesiyle yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önlerken olayda yaralanan olmadı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Vali Ünal Özgedek Bulvarı’nda meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Sinan Doğruyol yönetimindeki 09 M 009 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

DHA

İHA

Alevleri farkeden şoför Doğruyol, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye ettikten sonra yanan otobüsü güvenli bölgeye çekti.

DHA

DHA

Yolcuların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, otobüsünün yanışını izleyen Doğruyol’u meslektaşları teselli etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Son güncelleme: android-time 22:1303.04.2018
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