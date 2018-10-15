Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yolcu otobüsünde 106 kilo eroin yakalandı: 4 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 106 kilogram eroin ele geçirildi.

android-time 21:34 15 Ekim 2018
Haberler Gündem
Yolcu otobüsünde 106 kilo eroin yakalandı: 4 gözaltı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 106 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Van’dan İstanbul’a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde uygulama noktası oluşturup otobüsü durduran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcuları indirilen otobüsün içerisinde Bobi isimli narkotik köpeği ile arama yaptı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Narkotik köpeğinin şoförün hemen arkasındaki bir koltuğun alt kısmına tepki vermesi üzerine bölüm polis ekipleri tarafından söküldü. Otobüs içerisinde 206 paket halinde gizlenmiş 106 kilo eroin ele geçirildi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Uyuşturucu maddeye polis tarafından el konulurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar