İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağmur ve elektrik yüklü bulutlar (CB) bulutları nedeniyle Riyad-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, uçak teknik ekip tarafından bakıma alındı.

İstanbul'da öğleden sonra şiddetli yağmur ve CB’ (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş ve kalkışlarda gecikmeler meydana geldi. Uçaklar bir süre apronda kalkış için sıra beklerken, iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atarak yakıt kritiğine girdi. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle özel bir havayolu şirketine ait Riyad-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, uçak teknik ekip tarafından bakıma alındı. Olay nedeniyle havayolu şirketinin İstanbul-Riyad seferi iptal edildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA