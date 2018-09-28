Yolda 10 bin lira bulup sahibine teslim etti gazetecilere ‘yüzümü göstermeyin’ dedi

İstanbul Tuzla'da yolda yürürken 10 bin TL bulan Selim Y. karakola giderek parayı sahibine teslim etti. Gazetecilerden de ricada bulunarak “Yüzüm göstermeyin lütfen. Allah bilsin yeter” dedi.

Taruk Y. isimli vatandaş eşinin ameliyatı için bankadan 51 bin 700 çekti. Evine giden Taruk Y. paranın 10 bin lira eksik olduğunu fark etti. Parayı yolda düşürdüğünü anlayan Taruk Y. Tuzla’ya bağlı Orhanlı Polis Merkezi’ne gitti.

EŞİNİN AMELİYAT PARASI

Üzgün bir şekilde evine dönen Taruk Y. polisten gelen haberle soluğu tekrar Orhanlı Polis Merkezi’nde aldı. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ana girişinde 10 bin lirayı bulan Selim Y. isimli vatandaş hiç vakit kaybetmeden parayı polise teslim etti.

“KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPAR”

Karakola gelerek parasını teslim alan Taruk Y. parayı bulan Selim Y. ve polis ekiplerine teşekkür etti. Parayı bulan Selim Y. ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Yüzüm göstermeyin lütfen. Allah bilsin yeter. Kim olsa aynı şeyi yapardı” diyerek yüzünü çekmemeleri ricasında bulunması dikkat çekti.