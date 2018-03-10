Tıp merkezinden hastaneye sevk edilmesi gereken annesi için ambulans geç kalınca doktoru gasp etti

Adana'da bir kişi, tıp merkezinden hastaneye sevk edilmesi gereken annesi için ambulans geç kalınca doktoru “Sen de geleceksin, yolda ölürse ben mi müdahale edeceğim?” diyerek zorla ambulansa bindirdi. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesinde bulunan bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Ç., annesi nefes darlığı çektiği için tıp merkezine getirdi.

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Tıp merkezinde Dr. Cemal Hasanoğlu, Harun Ç.'ye annesinin başka bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sevk için ambulans çağrıldı ancak iddiaya göre ambulans geç kalınca Harun Ç. sinirlenmeye başladı. Daha sonra gelen ambulansa Harun Ç.'nin annesi bindirildi. Bu defa Harun Ç, Dr. Cemal Hasanoğlu’na, ‘sen de geleceksin, yolda ölürse ben mi müdahale edeceğim?' diyerek doktoru zorla ambulansa bindirdi.

Kentteki özel bir hastaneye gidene kadar doktoru zorla tutan Harun Ç, hastaneye varınca doktoru bıraktı. Konuyu polise bildiren Dr. Cemal Hasanoğlu, Harun Ç.’den şikayetçi oldu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hasanoğlu, “Silah zoruyla tutulmadım ama zorla götürdü” dedi. Harun Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA (İHA) –