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Yoldaki 42 bin TL’yi kimse almadı

Elazığ'da bir kişi araba almak için çektiği 42 bin TL'yi koyduğu poşetle düşürdü. Bir süre sokakta kalan ve kimsenin almadığı poşetteki para MOBESE’den tespit edilerek bulundu.

android-time 21:38 28 Ağustos 2018
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Yoldaki 42 bin TL’yi kimse almadı
Elazığ'da bir kişi araba almak için çektiği 42 bin TL'yi koyduğu poşetle düşürdü. Bir süre sokakta kalan ve kimsenin almadığı poşetteki para MOBESE’den tespit edilerek bulundu.

Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. adlı vatandaş, otomobil almak için çektiği parayı poşetle otomobilinin üzerine koydu. Araca binen E.B., parayı üzerinde unuttuğu otomobille notere gitmek için hareket etti. Notere vardığında paranın olmadığını fark eden şahıs, polisten yardım istedi.

ELAZIĞ'DA BİR KİŞİ ARABA ALMAK İÇİN ÇEKTİĞİ 42 BİN TL'Yİ KOYDUĞU POŞETLE DÜŞÜRDÜ. BİR SÜRE SOKAKTA KALAN VE KİMSENİN ALMADIĞI POŞETTEKİ PARA MOBESE'DEN TESPİT EDİLEREK BULUNDU. FOTOĞRAFLAR:İHA

ELAZIĞ’DA BİR KİŞİ ARABA ALMAK İÇİN ÇEKTİĞİ 42 BİN TL’Yİ KOYDUĞU POŞETLE DÜŞÜRDÜ. BİR SÜRE SOKAKTA KALAN VE KİMSENİN ALMADIĞI POŞETTEKİ PARA MOBESE’DEN TESPİT EDİLEREK BULUNDU. FOTOĞRAFLAR:İHA

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, MOBESE kameralarından poşetin düştüğü yeri tespit etti. Kimsenin almadığı 42 bin TL paranın bulunduğu poşeti sahibi polislerle birlikte olduğu yerden aldı. Parayı düşürdüğü için önce üzülen E.B. parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

İHA

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