Yorgana sarılarak kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Mardin'de, eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırıldığı ileri sürülen 16 yaşındaki D.M. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi. Kız çocuğunun emniyetteki ifadesinde, kuzenine isteyerek kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olay, Yeşilli ilçesinde 13 gün önce meydana geldi. Ailesinin iddiasına göre, 16 yaşındaki D.M., evde uyuduğu sırada akrabaları tarafından yorgana sarılarak kaçırıldı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü tarafından kız çocuğunun bulunması için çok yönlü çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, olaya karıştığı değerlendirilen B.S. adlı şahıs gözaltına alındı. B.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın faili olduğu değerlendirilen İ.S. hakkında da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldı. Polisin her yerde didik didik aradığı D.M. ve İ.S., akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, teslim oldu. D.M.'nin ifadesinde, kaçırılmadığını belirterek, isteyerek kaçtığını söylediği öğrenildi. Kız çocuğu ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

AİLE KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Baba Metin ve anne Mülkiye M., olayın ardından yaptığı açıklamada, kızlarının kaçırıldığını iddia etmişti. Baba Metin M., gazetecilere şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Kızımın kaçırıldığı gün eşimin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittik. 08.00'de evden çıktık. 11.00’de işimiz bitti ve döndük. Kapıyı bir çaldım ancak açan olmadı. İkinci kapıyı kırıp eve girmişler. Baktım kızım yerinde yok. Direk polisin yanına gittim. Hemen anons geçmelerini istedim, plaka belli kaçıranlar belli. Polisler anons geçti ama hala bulunamadı. Kaçıran bizim yeğenimiz sayılır ama ilgimiz yok. Kızımın telefonu bile yok. Kızımın bulunmasını istiyorum. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Bakanlarımızdan ricam kızımı bulsunlar.”

“ADAM 30 YAŞINDA”

Anne Mülkiye M. ise, kaçıranların akrabaları olduğunu ama hiç tanımadıklarını belirterek, “Ben kaçıranın teyzesiyim ama adam 30 yaşında var, iki kere evlenip boşanmış bir adam. Kızımla hiç irtibatları yoktu. Kızım çıplak gitti, ne terlik, ne yazma vardı. Yorganla birlikte götürdüler. Haberi olsa böyle mi gider. Ablamla bile konuşmuyorum. Yetkililerin kızımızı bulmasını istiyoruz” iddialarında bulunmuştu. İHA