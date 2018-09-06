Yörük kızını kaçıranlar serbest

Konya Taşkent ilçesinde oğlak güderken 4 kişi tarafından kırmızı bir araba ile zorla kaçırılan 20 yaşındaki Yörük kızı Fatoş, 24 saat içinde Jandarma tarafından bulundu, kaçıran 4 kişi ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

29 Ağustos 2018 tarihinde Taşkent Balcılar’da yaşanan olayda ablası ile telefonda konuşan Fatoş U.'nun sesi bir anda kesildi. Ablasının babasına haber etmesi ile baba Ali U. kırmızı bir araba ile kızının kaçırıldığını gördü ve Jandarmayı haber etti. Fatoş, 24 saat geçmeden köylülerin yardımı ve Jandarmanın da desteği ile bulundu.

YÖRÜK KIZI FATOŞ ADALET İSTİYOR!

Fatoş’u kaçıran 4 kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Fatoş ve ailesi ise adalet istiyor. Fatoş’un babası Ali U., “Aynısı bir başkasının çocuğuna yapılmasın. Ben, bir babayım, neler yaşadığımı bilemezsiniz. Bu olayı Allah, kimseye yaşatmasın ama arkası olan birine yapılsa bu adamlar böyle cezasız bırakılır mıydı? Bizim kimsemiz yok diye sesimizi bile çıkaramıyoruz. Eşim, aklını bozma noktasına geldi. Her gün doktora götürüyorum. Üzüntüsünden kahroldu. Böyle adalet mi olur? Böylesine alınan kararlar, ülkemize de devletimize de zarar veriyor” dedi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ KAÇIRDI

Mağdur Fatoş’un babası Ali U., olayın nasıl yaşandığını anlattı. Fatoş’u kaçıran 4 kişinin fidye peşinde olabileceğinden şüphe ettiklerini aktaran Ali U., şunları kaydetti: “Bu olayı işleyenlerin 2’si kardeş, birileri enişte ve birileri de yeğenleri, yani hepsi akraba. Bu aile, geçtiğimiz yıllarda benim büyük kızımı istemişlerdi. Benim, kızımın da sevdiği birisi vardı. Onlar istediler, kızımı onlara verdik. Şimdi Fatoş’u kaçırdılar. Büyük ihtimal para peşindeydiler. Allah, köy halkından da razı olsun. Kaçacakları bütün noktalar köylüler tarafından kapatıldı, Jandarma tarafından da kıstırıldı. Sivil araç ile bunların peşine düşüldü. Yolu bildiği için eşim, Jandarmaya eşlik etti. Çok yüksek bir dağda, Fatoş ve Fatoş’u kaçıranları görmüşler. Kaçıranların kaçacak yerleri yoktu. Fatoş, Jandarmayı görür görmez, hemen kaçarak annesinin yanına gelmiş. Yanlarında da 4 silah varmış. Jandarma 3 tanesini buldu, 1 tanesi de kayıptı. Adalet istiyoruz. Biz, köylü bir aileyiz. Kimsemiz yok. Devletimiz, bize sahip çıksın. Bu suçu işleyenler nasıl olur da serbest bırakılır.”