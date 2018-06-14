Yozgat bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri…

Ramazan Bayramı'na hayırlı başlangıç yapmak isteyen, Yozgat'ta yaşayan vatandaşlarımız "Yozgat bayram namazı saati kaçta?" sorusuna cevap arıyor. Diyanetin açıkladığı, il il bayram namazı vakitlerini haberlerimizin içerisinde bulabilirsiniz. İşte, Yozgat bayram namazı saati ve bayram namazı nasıl kılınır, bu namazın özellikleri, fazileti ve detayları...

Yozgat bayram namaz saati, Yozgat’ta yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Diyanet, 2018 Ramazan Bayramı namazı il il vakitlerini yayınlandı. İşte, “Yozgat bayram namazı saat kaçta?” sorusu cevabının yanı sıra, il il bayram namazı saatlerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Yozgat bayram namazı saati: 05:57

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.