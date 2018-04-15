Yozgat’a şehit ateşi düştü

Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal´ın acı haberi Yozgat´ta bulunan baba ocağına ulaştı.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesi Mekelik kırsalında, PKK’lı teröristle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal´ın (28) şehadet haberi Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve askeri yetkililer tarafından şehit babası Mehmet ve annesi Satı Pampal´a sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Şehit evine Türk bayrakları asıldı.

Evli olan ve 2 yaşında Elif isimli kız çocuğu bulunan şehidin Patnos ilçesinde ikamet ettiği, eşi Merve Pampal´ın, şehadet haberini burada aldığı öğrenildi. Şehit asker yarın havayoluyla Kayseri´ye, oradan da karayoluyla Yozgat´ın Sarıkaya ilçesine getirilecek. Şehit Hamza Dursun Pampal için Sarıkaya ilçesinde öğle vakti tören düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş Pampal, Küçük Çalağıl köyünde toprağa verilecek.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)