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Yozgat’ta 10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında can verdi

Yozgat´ın Sarıhacılı Mahallesi´nde, karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı Ömer Faruk Dursun (10) yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, aynı bölgede daha önce de kazalar yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirterek yolu bir süre kapattı.

android-time 18:53 9 Nisan 2018
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Yozgat’ta 10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında can verdi
Yozgat´ın Sarıhacılı Mahallesi´nde, karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı Ömer Faruk Dursun (10) yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, aynı bölgede daha önce de kazalar yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirterek yolu bir süre kapattı.

Sarıhacılı Mahallesi E-88 Karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faruk Dursun’a, süratli geldiği belirtilen ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Sürücü aracı bırakıp kaçarken, Ömer Faruk olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

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MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Aynı bölgede hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle birçok kaza meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, önlem alınmadığı için yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, oturma eylemi yaparak yolu ulaşıma kapattı. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

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Jandarma kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 18:5609.04.2018
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