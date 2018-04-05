YSK Başkanı Güven’e Kılıçdaroğlu’na açtığı davada mahkemeden ret 

YSK Başkanı Sadi Güven’in CHP lideri Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 70 bin liralık tazminat davası reddedildi. Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılması üzerine YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerini ‘’Çete, hırsız, nohut akıllı” gibi sözlerle eleştirmişti.

Güven de, ‘'YSK kararları kesindir. Kararlar yanlış da olabilir ama kimsenin hakimlere hakaret ve küfür etme hakkı yoktur'' diyerek dava açmıştı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Güven'in tazminat talebini geri çevirdi ve davayı reddetti.

Güven, dava dilekçesinde, ‘'Mahkeme kararlarında olduğu gibi bozulan veya aleyhe karar çıkan tarafların hakimlere hakaret ve küfür etme hakkı yoksa, davalının da YSK üyesi hakimlere hakaret ve küfür etme hakkı yoktur” demişti.

NOHUT AKILLI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 16 Nisan 2017'deki referandumunda YSK tarafından mühürsüz oyların geçerli sayılması kararı üzerine bir açıklama yapmış ve YSK için ‘'Çete, hırsız, ahlak yoksunu, nohut akıllı, gerdan kıran, onursuz adamlar'' ifadelerini kullanmıştı.

YSK Başkanı Sadi Güven ise, referandumun adil bir şekilde yürütülmesi için tüm önlemlerin alındığı ancak bazı sandıklarda mühürsüz oy kullanıldığının belirlenmesi üzerine yapılan toplantıda, henüz oylama işlemi sürerken ve hiçbir sandık sonucu YSK'ya ulaşmadan bu kararı aldıklarını açıklamıştı.