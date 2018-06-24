Suruç’ta yaşanan usulsüzlüklerle ilgili YSK’dan son dakika açıklaması!

Sandıklarda yaşanan usulsüzlüklerle ilgili son dakika açıklaması yayınlandı. YSK Başkanı Sadi Güven: "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.

Özellikle Şanlıurfa’da yaşanan sandık olayları hakkında ciddi son dakika açıklamaları ardı ardına geliyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Şanlıurfa'da müşahitlerin sandıkların olduğu okullara girişinin engellendiğini, sabah erken gidip okullara giren müşahitlerin ise darp edilerek sandık başından uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Sandık güvenliği için CHP tarafından Şanlıurfa'da görevlendirilen Emir, müşahitlere yönelik darp ve tehditler nedeniyle, başta Şanlıurfa Merkez'e bağlı Eyyübiye ve Halliye köyleri olmak üzere pek çok köyde müşahitleri geri çekmek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

İŞLEMLER BAŞLAYACAK

Güven, Suruç’taki bazı sandıklarda asayişe yönelik duyumlar alınması üzerine kurul tarafından idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.Seçimin Türkiye genelinde sükunet içinde geçtiğini, katılımın iyi olduğunu belirten Güven, Suruç’taki bazı sandıklarla ilgili asayişe yönelik duyumlar alındığını söyledi.Sadi Güven, “Duyumlar üzerine kurulumuzca idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için ilgili makamlara gerekli girişimlerde bulunulmuştur.” dedi. Başkan Güven, 08.00’de başlayan oy verme iş ve işlemleriyle ilgili şu ana kadar önemli bir olumsuzluğun kendilerine bildirilmediğini dile getirdi.