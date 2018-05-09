YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), altı adayın yarışacağı 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde; Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş olacağını açıkladı.

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yarışacak Cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi dün saat 20.00 itibariyle sona erdi. İmza verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde yarışacak Cumhurbaşkanı aday listesini açıkladı. Altı adayın bulunacağı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın olduğu açıklandı. İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemi sona erdi “100 BİN İMZA”DA HANGİ ADAY NE KADAR İMZA ALDI?



Meral Akşener: 255.582

Temel Karamollaoğlu: 167.967

Doğu Perinçek: 118.575

Vecdet Öz: 3030