YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yarışacak Cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi dün saat 20.00 itibariyle sona erdi.
İmza verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde yarışacak Cumhurbaşkanı aday listesini açıkladı.
Altı adayın bulunacağı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın olduğu açıklandı.
“100 BİN İMZA”DA HANGİ ADAY NE KADAR İMZA ALDI?
Meral Akşener: 255.582
Temel Karamollaoğlu: 167.967
Doğu Perinçek: 118.575
Vecdet Öz: 3030