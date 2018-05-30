YSK Demirtaş’ın canlı yayına katılmasını reddetti

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın Fox TV’de yayınlanacak Liderler Fox’ta programına, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığında olduğu belirtilen ret kararına karşı çıkan YSK üyeleri de oldu. YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK Üyesi Yunus Aykın, karara karşı oy kullanarak tüm cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Demirtaş'a tanınmamasının düşünülemeyeceğini ifade ettiler.

HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın Fox TV’de yayınlanacak Liderler Fox’ta programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılması ve haftalık 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkını burada kullanabilmesi için YSK'ya yaptığı başvuru reddedildi.

İLGİLİ HABER Demirtaş için ikinci hamle!

Başvuru hakkında karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığında olduğu belirtilen kararda, “YSK'nin ret gerekçesinde, “Demirtaş'ın Liderler Fox'ta programına katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi mercii T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulunun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir” ifadesi kullanıldı.



“DEMİRTAŞ'A AYNI HAKKIN TANINMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ”

YSK'nin bu kararına iki üyesi karşı oy kullandı. YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK Üyesi Yunus Aykın, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'na atıfta bulunarak tüm cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Demirtaş'a tanınmamasının düşünülemeyeceğini ifade etti. DHA