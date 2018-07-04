YSK: Kesin sonuçlar bugün 17:00’da açıklanacak

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçları için sürecin bugün saat 17:00'a kadar tamamlanacağını açıkladı. Güven, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorusuna ise "bizim iki seçimlik hazırlığımız var ancak erken seçim kararı bizim değil siyasi iradenin işi" diye yanıt verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçları için sürecin bugün saat 17:00’a kadar tamamlanacağını açıkladı. Güven, “Sonuçların bugün saat 17.00 itibariyle seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. ‘Bugün gelirse itiraz ona da bakacağız. Saat 17.00’den sonra kesin sonuçları Resmi Gazete’ye göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın mazbatasını teslim edeceğiz” dedi. Güven, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorusuna ise “Bizim iki seçimlik hazırlığımız var ancak erken seçim kararı bizim değil siyasi iradenin işi. YSK her zaman hazır olmak durumundadır” diye yanıt verdi.