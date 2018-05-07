YSK seçim yeri ve seçmen kaydı sorgulama! İşte ‘Nerede oy kullanacağım?’ sorusunun E-Devlet üzerinden yanıtı…

Bugünlerde en çok sorulan sorulardan biri de Nerede oy kullanacağım? sorusu. Yurttaşlarımız YSK'nın seçmen sorgulama sistemi üzerinden ve e Devlet sisteminden sorgulanabilen seçmen kütükleri ile ilgili aramalar yapıyor. Peki değişiklikler için son gün ve tarih ne? İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak ettikleriniz...

24 Haziran seçim gününe yaklaştıkça ‘Nerede oy kullanacağım?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başladı. e-Devlet ve YKS üzerinden sorgulanabilecek seçmen kütükleri 12 Mayıs'a kadar askıda olacak. 24 Haziran erken seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği sorulardan biri de seçmen listeleri. İşte seçmen listelerine dair merak ettikleriniz, adres değişikliği için son tarih ve seçmen kaydı sorgulama ekranı…

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE SON GÜN 12 MAYIS

Kritik seçim öncesi seçmenler de nerede oy kullanacağını merak edip seçmen sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar 2-12 Mayıs arasında gerekli değişik işlemleri için başvurabilecek.

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILACAK?

1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,

Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler “Engellilik Beyan Formu” nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı adaylarına nasıl imza verilecek? YSK ilçe seçim kurulları adres listeleri

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” ile birlikte “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.