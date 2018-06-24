Nerede oy kullanacağım? Yüksek Seçim Kurumu oy kullanma yeri sorgulama ekranı…

Seçimler için büyük gün geldi ve vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını araştırıyorlar. YSK'nın sistemine göre hangi sandıkta ve hangi okulda oy kullanılacak? Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayanlar merakla hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını araştırıyor. Türkiye bugün düzenlenen seçimle birlikte hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçecek. Ayrıca bu seçim Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçmesi nedeniyle de önem arz ediyor. Haberimizdeki link üzerinden YSK seçmen sorgulama ekranına erişebilir ve nerede oy kullanacağınıza dair detayları öğrenebilirsiniz...

Türkiye’nin tek gündemi 24 Haziran seçim… Vatandaşlar oy kullanacakları yerleri merak ediyor ve nerede oy kullanacağım sorusunu soruyor. İşte YSK seçmen sorgulama ekranı ve oy kullanılacak yerleri öğrenme ayrıntıları…

E- DEVLET SEÇİM YERİ SORGULAMA EKRANI

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI

OY KULLANIMI HANGİ SAATLER ARASINDA?

Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma saatleri ise şu şekilde:

Tüm yurtta: 08.00-17.00



SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

VATANDAŞ GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ÇAĞIRABİLECEK

*Faydalı olacak bir düzenleme ise, sandık çevresinde düzenin bozulması ihtimaline ilişkin vatandaşa tanınan imkân. Eskiden sandık alanına güvenlik görevlilerini çağırma yetkisi yalnızca sandık kurulu başkanına ait iken, yapılan değişiklikler bu yetkiyi ilk defa vatandaşa da tanıyor.

*Önemli bir değişiklik de engelli vatandaşlarımızın oy kullanması için uygulamaya sokulan “seyyar sandık” uygulaması. Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan ve il/ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenler, bir yakını aracılığıyla sağlık raporu ve seyyar sandık talep formu ile il/ilçe seçim kuruluna veya muhtarlığa başvurarak oyunu kullanabilecek. Ancak bu maddede şuna dikkat: Seyyar sandık talebi için son gün 12 Mayıs idi…

* Bu seçimde, ilk kez 18 yaş seçilme yaşı olarak karşımıza çıkıyor.

* İlk defa milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkacak.

* 600 milletvekilinin bulunacağı TBMM'’ye üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 milletvekili) sağlanarak Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma önergesi verilebilecek. Önergenin Mecliste görüşülmesini takip eden bir ay içerisinde yapılacak gizli oylamada üye tam sayısının beşte üçü ile (361 milletvekili) Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasına karar verilecek. Mevcut sistemde önerge verilmesi için TBMM üye tamsayısının üçte biri (184 milletvekili) gerekirken, soruşturmanın başlaması için üye tam sayısının dörtte üçünün (375 milletvekili) desteği gerekiyordu.

* Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin aynı anda yapılacağı yeni sistemde hem meclisin hem de Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme yetkisi olacak. Meclis tarafında seçimlerin yenilenebilmesi için meclis üye tam sayısının beşte üçünün (360 milletvekili) desteği gerekecek.

24 HAZİRANDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK’nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.